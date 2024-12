Ranking der lebenswertesten Städte: Bozen auf Platz drei

Von: Ivd

Bozen – Bozen meldet sich eindrucksvoll zurück! Nach einem Jahr auf Platz 13 kehrt die Südtiroler Landeshauptstadt in der aktuellen Lebensqualitäts-Rangliste des „Sole 24 Ore“ unter die Top drei zurück. Nur Bergamo, das erstmals den ersten Platz belegt, und Trient liegen vor Bozen.

Bergamo setzt mit dem ersten Platz ein starkes Zeichen. Die norditalienische Stadt, die noch 2020 aufgrund der Corona-Pandemie schwer getroffen auf Platz 52 lag, erklimmt nun zum ersten Mal den Gipfel des Rankings. Mit einer beeindruckenden Aufholjagd sichert sich die Provinz den ersten Platz in der 2024-Ausgabe der renommierten Studie.

Trient und Bozen, die seit Jahren immer wieder in der Spitze mitspielen, belegen die weiteren Podiumsplätze. Bozen klettert dabei innerhalb eines Jahres ganze zehn Ränge nach oben und landet wieder in den Top drei. Besonders punkten konnte die Stadt in den Kategorien Gesellschaft und Gesundheit sowie Umwelt und Dienstleistungen. Am anderen Ende der Skala kämpft Reggio Calabria mit den Herausforderungen, die weite Teile im Süden des Landes plagen.

Ungleiche Verteilung in Italien

Die Untersuchung, die auf 90 Indikatoren in sechs Kategorien basiert, zeigt, wie unterschiedlich der Wohlstand und die Lebensqualität in den italienischen Regionen verteilt sind. Während mittelgroße Provinzen im Norden dominieren, geraten Metropolen wie Mailand, Rom oder Florenz zunehmend ins Hintertreffen. Besonders alarmierend: Florenz stürzt um 30 Plätze ab, während Rom mit einem Minus von 24 Positionen auf Rang 59 landet.

Ob die drei Top-Städte von 2024 ihre Führung auch im nächsten Jahr halten können, wird sich zeigen. Mit seinen neuerlichen Erfolgen bei Exporten ist besonders Bronze-Gewinner von diesem Jahr Bozen als Aufstiegskandidat prädestiniert.