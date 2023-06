Raubüberfall im Supermarkt: Täter identifiziert

Ermittlungen der Polizei in Bozen

Bozen – Die Polizei hat in Bozen einen Mann identifiziert, der für einen Raubüberfall in einem Supermarkt am 6. Mai verantwortlich sein soll. Dabei handelt es sich um einen 44-jährigen Italiener.

Um den Täter auszuforschen, hat die Polizei nach dem Überfall Zeugen einvernommen und die Bilder von Überwachungskameras überprüft.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurde weiteres belastendes Beweismaterial sichergestellt.