Rauchen und E-Zigaretten verändern Zellprogrammierung

Innsbruck – Eine bahnbrechende Studie der Universität Innsbruck, veröffentlicht in der renommierten Fachzeitschrift Cancer Research, wirft ein Licht auf die gemeinsamen Effekte von Rauchen und E-Zigaretten auf zellulärer Ebene. Forscherinnen und Forscher entdeckten ähnliche Veränderungen in Zellen, die mit Krebs in Verbindung stehen, bei Rauchern und E-Zigaretten-Nutzern.

Die alarmierenden Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit langfristiger Untersuchungen zu den Auswirkungen von E-Zigaretten. Experten warnen vor den potenziellen Gesundheitsrisiken, die mit dem Konsum dieser Produkte verbunden sein könnten.

Die Studie, geleitet vom European Translational Oncology Prevention & Screening Institute (EUTOPS) in Zusammenarbeit mit führenden Institutionen wie dem University College London und dem Deutschen Krebsforschungszentrum, untersuchte die molekularen Veränderungen im Epigenom – der „Software“ der Zellen – in Reaktion auf Tabak- und E-Zigarettenkonsum.

Besonders besorgniserregend war die Feststellung, dass Epithelzellen, die häufig Vorläufer von Krebs sind, bei Raucherinnen und Rauchern und E-Zigaretten-Nutzern ähnliche epigenetische Muster aufwiesen. Dies legt nahe, dass E-Zigaretten möglicherweise nicht so harmlos sind, wie viele angenommen hatten.

Die Studie könnte auch eine Revolution in der Krebsvorhersage bedeuten. Die epigenetischen Veränderungen, die durch den Mundabstrich nachgewiesen wurden, könnten helfen, Personen mit einem erhöhten Krebsrisiko zu identifizieren, bevor sich die Krankheit manifestiert.

Angesichts dieser beunruhigenden Erkenntnisse fordern Experten dringend weitere Untersuchungen, um die langfristigen Gesundheitsrisiken von E-Zigaretten besser zu verstehen. Es wird betont, dass trotz ihrer potenziellen Rolle bei der Raucherentwöhnung die Sicherheit von E-Zigaretten noch nicht ausreichend geklärt ist. Besonders Jugendliche und Nichtraucher sollten vor den potenziellen Risiken gewarnt werden.

Die Ergebnisse dieser Studie könnten weitreichende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben und die Debatte über den Gebrauch von E-Zigaretten neu entfachen.

Publikation: DNA methylation changes in response to cigarette smoking are cell- and exposure-specific and indicate shared carcinogenic mechanisms with e-cigarette use.Herzog, C. Jones, A., Evans, I., Raut, J.R., Zikan, M., Cibula, D., Wong, A., Brenner, H., Richmond, R.C., and Widschwendter, M. Cancer Research 2024 DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-23-2957