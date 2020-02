Bozen – Die Raucherberatungsstelle des Pneumologischen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebes hat die Einschreibungen für die nächsten Raucherentwöhnungskurse in deutscher und italienischer Sprache eröffnet.

Am Montag, 2. März 2020 um 18.30 Uhr, beginnt ein Raucherentwöhnungskurs in deutscher Sprache. Die Kurse richten sich an Raucher, die sich zu einem rauchfreien Leben entschlossen haben, alleine aber nicht weiterkommen und den Ausstieg, unterstützt durch professionelle Hilfe, gemeinsam mit anderen schaffen wollen.

Rauchen gilt international als einer der größten Risikofaktoren für die Gesundheit. Weltweit durchgeführte Studien zeigen, dass Rauchen bei den vermeidbaren Todesursachen ganz oben steht. Schädliche Auswirkungen auf Lungen, Herz, Kreislauf sind dokumentiert. Während der Schwangerschaft ist Tabakkonsum besonders schädlich und beeinträchtigt die körperliche sowie sportliche Leistungsfähigkeit.

Kursleiterinnen sind Dr.in Bettina Meraner und Dr.in Birgit Benedetto.

Vormerkungen und weitere Informationen:

Raucherberatungsstelle – Pneumologischer Dienst

W. A. Loew Cadonna Platz 12

39100 Bozen

Telefon: 0471 909 600 / 909 615

Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr.