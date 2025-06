Razzia in neun Ortschaften führt zu Festnahme

Von: mk

Bozen/Leifers/Meran – Bei einer großangelegten Drogenrazzia am Sonntagvormittag, die in mehreren Ortschaften stattfand, haben die Carabinieri neun Hausdurchsuchungen in Südtirol durchgeführt und einen jungen Mann festgenommen.

Unterstützt von Kräften aus Meran und Bozen setzten die Carabinieri der Kompanie Neumarkt Vollstreckungsbefehle des Landesgerichts in Bozen um. Neun Personen, gegen die wegen Vergehen in Zusammenhang mit Drogen ermittelt wird, waren ins Visier der Ordnungshüter geraten.

Die Ermittlungen, die federführend von den Carabinieri aus Leifers geleitet wurden, konzentrierten sich auf mehrere Orte in der Provinz, darunter Leifers, Bozen, Meran, Terlan und Deutschnofen.

Im Zuge der Durchsuchungen wurde ein 20-Jähriger, der in Meran wohnhaft ist, auf frischer Tat festgenommen. Bei ihm wurden rund 250 Gramm Haschisch sowie diverses Material zur Verpackung von Drogen gefunden. Der 20-Jährige wurde umgehend unter Hausarrest gestellt und wartet nun auf die richterliche Bestätigung der Haft.

Bei einem weiteren 20-Jährigen, der in Leifers wohnt, wurden unterdessen Reste von Ketamin, 950 Euro Bargeld – vermutlich aus Drogengeschäften stammend – und weiteres Verpackungsmaterial beschlagnahmt.

Die Carabinieri von Leifers setzen unterdessen die Ermittlungen fort, um das Gesamtausmaß der Straftaten abzustecken.