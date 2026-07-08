Reden hilft: Neue Sucht-Sprechstunde im Gadertal

Von: luk

Gadertal – Der Dienst für Abhängigkeitserkrankungen des Gesundheitsbezirks Bruneck organisiert im Gadertal Sprechstunden für Jugendliche, Angehörige und Erwachsene zu den Themen Alkohol, Drogen, sowie Spiel- und Kaufsucht. Die Initiative findet in Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel und dem Jugenddienst Gadertal statt.

Das Team berät bei Fragen zu Alkohol, Nikotin, Drogen, Glücksspiel, Gaming, sozialen Medien und Kaufsucht. Viele Menschen machen sich Sorgen um sich selbst oder um eine nahestehende Person. In solchen Situationen kann es hilfreich sein, mit jemandem zu sprechen. Die Psychologinnen und die Sozialassistentin des Dienstes für Abhängigkeiten stehen Hilfesuchenden dafür in einer eigenen Sprechstunde zur Verfügung.

Was wird in der Sprechstunde angeboten?

– Eine kurze, hilfreiche Beratung – auch wenn es bei einem einzigen Gespräch bleibt

– Orientierung und Entlastung

– Informationen zu Risiken, Konsum, Verhalten und Vorbeugung

Die Beratung ist vertraulich, kostenlos und anonym. Sie konzentriert sich auf das, was im jeweiligen Moment wichtig ist – kleine Schritte, die sofort eine positive Verbesserung bewirken können.

Für wen ist die Sprechstunde gedacht?

– Jugendliche – mit oder ohne Eltern

– Erwachsene

– Angehörige

– Lehrpersonen, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Ärztinnen und Ärzte sowie Vereine

– Alle, die Fragen haben oder sich Sorgen machen

Wann und wo finden die Sprechstunden statt?

– Jeden Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr, und zwar am:

9. Juli, 6. August, 10. September, 15. Oktober, 12. November und 10. Dezember 2026

– Ort: im Haus des Jugenddienstes Gadertal (links die Treppe hinunter)

Das Angebot ist niederschwellig, offen, unkompliziert, ohne Terminvereinbarung und anonym.