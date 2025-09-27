Regionalassessor trifft neuen Gemeindenverbandspräsidenten

Von: fra

Bozen – Der Vizepräsident der Regionalregierung und Assessor für örtliche Körperschaften, Franz Locher, hat den neu gewählten Präsidenten des Südtiroler Gemeindenverbandes, Dominik Oberstaller, zu einem ersten Gespräch empfangen. Locher gratulierte Oberstaller zu seiner Wahl und betonte die zentrale Bedeutung der Gemeinden für das Land: „Wenn es den Gemeinden gut geht, dann geht es auch dem Land gut.“

Thema des Treffens waren die aktuellen Herausforderungen für die Gemeindeverwaltungen sowie deren Rolle als grundlegendes Element für Lebensqualität und Verwaltung vor Ort. Locher hob hervor, dass die Anforderungen an die Gemeinden gestiegen seien und eine gute Vernetzung der Entscheidungsträger für effiziente Abläufe entscheidend sei.

Oberstaller unterstrich die Verantwortung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und betonte, dass gerade in herausfordernden Zeiten ein enger Schulterschluss mit der Region wichtig sei, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinden zu sichern. Beide Seiten bekräftigten den Willen zu einer konstruktiven Zusammenarbeit, um die Rahmenbedingungen der Gemeinden zu stärken und die Lebensqualität vor Ort zu erhalten.