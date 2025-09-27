Aktuelle Seite: Home > Chronik > Regionalassessor trifft neuen Gemeindenverbandspräsidenten
Zusammenarbeit zwischen Region und Gemeinden gestärkt

Regionalassessor trifft neuen Gemeindenverbandspräsidenten

Samstag, 27. September 2025 | 15:22 Uhr
Oberstaller und Locher
Autonome Region Trentino/Südtirol
Schriftgröße

Von: fra

Bozen – Der Vizepräsident der Regionalregierung und Assessor für örtliche Körperschaften, Franz Locher, hat den neu gewählten Präsidenten des Südtiroler Gemeindenverbandes, Dominik Oberstaller, zu einem ersten Gespräch empfangen. Locher gratulierte Oberstaller zu seiner Wahl und betonte die zentrale Bedeutung der Gemeinden für das Land: „Wenn es den Gemeinden gut geht, dann geht es auch dem Land gut.“

Thema des Treffens waren die aktuellen Herausforderungen für die Gemeindeverwaltungen sowie deren Rolle als grundlegendes Element für Lebensqualität und Verwaltung vor Ort. Locher hob hervor, dass die Anforderungen an die Gemeinden gestiegen seien und eine gute Vernetzung der Entscheidungsträger für effiziente Abläufe entscheidend sei.

Oberstaller unterstrich die Verantwortung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und betonte, dass gerade in herausfordernden Zeiten ein enger Schulterschluss mit der Region wichtig sei, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinden zu sichern. Beide Seiten bekräftigten den Willen zu einer konstruktiven Zusammenarbeit, um die Rahmenbedingungen der Gemeinden zu stärken und die Lebensqualität vor Ort zu erhalten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
109
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Kommentare
97
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Kommentare
67
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Kommentare
62
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Kommentare
46
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 