Rehkitz in Südtirol vor Pool-Tod gerettet

Lana – In einer dramatischen Rettungsaktion bewiesen die Feuerwehrleute in Südtirol einmal mehr ein Herz für Tiere: Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 1.00 Uhr, stand ein junges Rehkitz am Rande des Todes. Es drohte, in einem Schwimmbecken zu ertrinken.

Die verzweifelten Bewohner hatten bereits alles versucht, um das hilflose Tier aus dem Wasser zu holen. Doch ihre Bemühungen blieben erfolglos, und die Angst um das Leben des Rehkitzes wuchs mit jeder Sekunde. In ihrer Not wandten sie sich an die Freiwillige Feuerwehr von Lana.

Mit dem Wissen um die Dringlichkeit der Situation, trafen die Wehrleute kurz darauf am Unglücksort ein. Mit geschulten Blicken und schnellen Handgriffen machten sie sich daran, das Rehkitz aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Zeit schien stillzustehen, während die Feuerwehrleute ihren Plan ausführten.

Schließlich, mit einem beherzten Griff, gelang es ihnen, das Rehkitz sicher aus dem Becken zu holen. Das Tier, durchnässt und zitternd, wurde vorsichtig in die Freiheit entlassen – unverletzt und mit einem neuen Lebenswillen. Die Bewohner und die Retter konnten aufatmen, erleichtert und dankbar, dass das Rehkitz diese schicksalhafte Nacht überlebt hatte.