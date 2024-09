Reisepass im Meldeamt abholen

Von: mk

Bozen – Ab Montag, 9. September, können alle in Bozen wohnhaften Bürger, die einen Reisepass beim zuständigen Büro der Quästur in Bozen beantragt haben, diesen im Meldeamt der Stadtgemeinde abholen. Dies teilt die Polizei in einer Aussendung mit.

Das Meldeamt befindet sich in der Vintlerstraße 16 im Erdgeschoss und ist von Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

Durch diese Vereinbarung zwischen der Quästur und der Stadtgemeinde Bozen soll das Verfahren zur Abholung des Reisepasses vereinfacht werden. Die Bürger müssen somit nicht mehr ein zweites Mal zur Quästur gehen.