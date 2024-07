Reisewelle sorgt für massive Staus auf der Brennerautobahn

In beide Richtungen

Von: luk

Bozen – Heute wird auf der Brennerautobahn mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet. Erstmals in diesem Sommer stauen sich die Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen, was zu langen Verzögerungen führen kann.

In Richtung Süden ist besonders der Abschnitt zwischen Klausen und Affi betroffen, wo es aufgrund der hohen Verkehrsdichte bereits am Vormittag zu Kolonnenverkehr gekommen ist. Zusätzlich hat ein defektes Fahrzeug zwischen Bozen Nord und Klausen die Situation in Richtung Norden verschärft.

Um den Verkehr bestmöglich zu entlasten, hat die Autobahngesellschaft wie berichtet alle Baustellen vorübergehend eingestellt. Dennoch müssen Autofahrer vor allem an den Mautstellen und Autobahnanschlüssen – etwa bei Carpi – mit Verzögerungen rechnen. Aktuelle Verkehrsberichte und Stauinformationen sind hier abrufbar und sollten vor Fahrtantritt konsultiert werden.

Tipps zur Vermeidung von Staus und für eine sichere Fahrt

Um den Stau zu umgehen, empfehlen Experten, alternative Routen über Landstraßen oder weniger befahrene Nebenstraßen zu wählen. Darüber hinaus kann die Nutzung von Echtzeit-Verkehrs-Apps helfen, Staugebiete frühzeitig zu erkennen und zu umfahren.

Für eine sichere und entspannte Fahrt sollten Autofahrer folgende Dinge mitführen:

Wasser und Snacks: Besonders bei langen Staus unverzichtbar, um sich und die Mitfahrer zu versorgen.

Mobiltelefon und Ladekabel: Für Notfälle und zur Nutzung von Navigations- und Verkehrs-Apps.

Erste-Hilfe-Set: Im Notfall lebensrettend.

Warndreieck und Warnweste: Bei einer Panne oder einem Unfall unverzichtbar, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen.