Rentner mit Corona-Mutante infiziert – und wieder geheilt

Meran/Lana – Jener Rentner aus Lana, der sich mit der britischen Mutation des Coronavirus infiziert hat, ist aus dem Meraner Krankenhaus entlassen worden, schreibt die Tageszeitung Alto Adige. Wie berichtet, hat das Labor in Zams in Nordtirol das Vorkommen der Mutante bei uns bestätigt.

Die Direktorin des Meraner Gesundheitsbezirkes, Irene Pechlaner, bekräftigt unterdessen, dass die generelle Situation nach wie vor kritisch sei. In Meran und Schlanders sind fast sämtliche Betten für Covid-Patienten belegt. Zusätzliche Plätze zu finden, scheint im Moment schwierig.

Neben Platzmangel ist auch der Mangel an Personal ein Problem. „An unserer Covid-Abteilung arbeiten Hunderte von Personen. Dennoch steigt der Druck“, erklärt Pechlaner. Da Mitarbeiter im Sanitätsbetrieb einem besonders hohem Risiko ausgesetzt sind, kommt es immer wieder zu Ansteckungen mit dem Coronavirus und daher auch zu Ausfällen. Außerdem dürfen auch andere Krankheiten nicht vernachlässigt werden.

Dazu gesellt sich die Sorge vor Mutationen des Virus: Der Rentner aus Lana soll offenbar nur einer von vier Südtiroler Patienten sein, die sich mit der SARS-CoV-2-Variante angesteckt haben. Bei dem ersten Patienten handelt es sich um einen Mann aus dem Burggrafenamt im Alter von über 60 Jahren.

Nach der Ansteckung mit der Corona-Mutante gilt auch er wieder als geheilt und wurde entlassen. Wie Pechlaner gegenüber dem Alto Adige bestätigt, hatte er eine Lungenentzündung. Bis das Institut „Spallanzani“ das Ergebnis nicht bestätigt, gilt der Fall offiziell zwar noch als Verdacht. Den Ärzten zufolge liegt aber eine hohe Wahrscheinlichkeit vor, dass die Bestätigung folgen wird.

Im Labor in Zams wurden große Ähnlichkeiten zu Patienten festgestellt, die in Tirol behandelt worden waren. „Wir können uns nicht erwarten, dass die englische Variante am Brenner haltmacht“, erklärt Pechlaner. In Österreich ist auch die südafrikanische Variante bereits angekommen.