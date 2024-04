St. Pauls – Zum wiederholten male wurde die Sepp-Kerschbaumer-Gedenkfeier, verglichen mit den vergangenen Jahren, in außergewöhnlicher Form abgehalten. Am Mittwoch, den 8. Dezember 2021 luden der Südtiroler Heimatbund und der Südtiroler Schützenbund erneut zur Gedenkfeier in St. Pauls ein, um der verstorbenen und lebenden Tiroler Freiheitskämpfer Respekt und Dank zu erweisen.

Mit der Meldung an die Höchstanwesenden begann pünktlich um 10 Uhr die Feier vor dem Paulsner Dom. Nach der abgeschrittenen Front aller Schützen-Formationen marschierten die Teilnehmer im Prozessionsschritt bis zum Friedhof, wo Roland Lang, Obmann des Südtiroler Heimatbundes, alle Tirolerinnen und Tiroler willkommen hieß.

In seinen einleitenden Worten erinnerte Lang an das heurige 60. Gedenkjahr der Feuernacht, dessen Geschehnisse und Auswirkungen. „Einer, der mit seinem Einsatz Italien an den Verhandlungstisch zwang, war ohne Zweifel Sepp Mitterhofer“, erinnerte Lang an den unlängst verstorbenen Tiroler Freiheitskämpfer. Den Wortgottesdienst zelebrierten Pater Reinald Romaner OFM und Landeskurat Pater Christoph Waldner OT. Die Gedenkrede hielt Dr. Eva Klotz. Sie war 31 Jahre Abgeordnete im Südtiroler Landtag und setzt sich nach wie vor für die Selbstbestimmung der Südtiroler ein:

„Es genügt nicht, über die zunehmend selbstzerstörerische Verleugnung der Tiroler Identität zu klagen. Wir müssen mit allen uns zur Verfügung stehenden modernen demokratischen Mitteln für unsere Heimat und all das, was sie so einzigartig macht, kämpfen! Wenn nicht die patriotischen Kräfte wie die Schützen, wer dann!“

Im Anschluss an die Gedenkrede spielte die Musikkapelle aus St. Pauls das Lied vom „Guten Kameraden“. Am ehemaligen Grab von Sepp Kerschbaumer wurden Kränze niedergelegt. Mit eingebunden wurden dabei auch die Mitstreiter Sepp Kerschbaumers: Franz Höfler, Anton Gostner, Luis Amplatz, Jörg Klotz, Kurt Welser, Sepp Mitterhofer und all jene Kameraden, die eine Strecke des Weges mit ihnen gegangen sind. Die Ehrensalve feuerte die Schützenkompanie „Sepp Kerschbaumer“ Eppan ab. Abgeschlossen wurde die Gedenkfeier mit der Tiroler Landeshymne und der österreichischen Bundeshymne.

„Ziel des italienischen Staates ist es, unser Landl in eine gleichgestellte ‚regione italiana‘ zu verwandeln. Wir werden uns mit einer ständigen Bevormundung aus dem entfernten Rom niemals abfinden. Dieser Staat kann nicht unser Staat sein! Selbstbestimmung und Ruf nach Freiheit ist die Antwort. Denn unsere Heimat ist Tirol und unser Vaterland war immer schon Österreich“, so der Landeskommandant Renato des Dorides in seinen abschließenden Dankesworten.