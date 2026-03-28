Rheuma-Liga regt „Turbo fürs Ehrenamt“ an

Von: mk

Eppan – Die Rheuma-Liga hielt am vergangenen Freitag ihre Vollversammlung im Lanserhaus in Eppan ab. Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung. Der Präsident der Rheuma-Liga, Günter Stolz, konnte die Ehrengäste Janah Maria Andreis, Direktorin des Gesundheitsbezirkes Meran, die ehemalige Volksanwältin und Unterstützerin Gabriele Morandell, Ressortdirektor Michael Mayr, Primar des Rheumatologischen Dienstes Prof. Dr. Christian Dejaco, Vizeprimar des Rheumatologischen Dienstes, Dr. Armin Maier und den Direktor des DZE Ulrich Seitz begrüßen. Präsident Günter Stolz regte in seiner Rede einen „Turbo für das Ehrenamt“ an.

Er machte den Vorschlag, das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt personell und finanziell besser auszustatten. Die Vereine bräuchten unter den neuen Bedingungen des dritten Sektors nämlich die kompetente Unterstützung durch das DZE. Außerdem regte Stolz an, Sensibilisierungskampagnen für das Ehrenamt zu starten, damit es auch in Zukunft viele junge Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren.

„Egal ob Krebshilfe, Kinderherz, Parkinson-Vereinigung, Alzheimer-Vereinigung, MS-Vereinigung, Weißes Kreuz: Das Land könnte die freiwillige Dienstleistung all dieser ehrenamtlichen Vereinigungen niemals leisten. Besonders im Gesundheitsbereich ist es zunehmend schwierig, freiwillige Helfer zu finden. Viele chronisch-kranke Menschen haben keine zusätzliche Energie mehr, sich ehrenamtlich zu engagieren und sich mit Bürokratie rumzuschlagen. Gerade aus diesem Grund muss man jetzt vorbauen: Anreize für das Ehrenamt schaffen, Entlastung durch das DZE garantieren, finanzielle Planbarkeit ermöglichen und gesellschaftlich das Ehrenamt aufwerten.“

Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder. Monika Dalvai, Hildegard Mayr, Elisabeth Morandell, Erna Orian, Martina Walder und Rudolf Raffl wurden für ihren langjährigen Einsatz für die Rheuma-Liga geehrt. „Ihr seid es, die den Verein ausmachen und täglich zeigt, was Ehrenamt heißt“, dankte Günter Stolz den Geehrten. Die Psychologin Dr.in Birgit Innerhofer hielt im Rahmen der Veranstaltung einen interaktiven Vortrag zum Thema „Atemtechniken bei Rheuma“, der die Anwesenden sehr begeisterte.