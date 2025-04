Riffian: Brennender Holzschuppen bedrohte angrenzendes Wohnhaus

Von: ka

Riffian – Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Riffian und weiteren Feuerwehren aus dem Burggrafenamt wurde die Freiwillige Feuerwehr Dorf Tirol am Freitagnachmittag kurz nach 17.00 Uhr zu einem Brandeinsatz nach Riffian alarmiert.

Am Kirchweg in Riffian stand ein Holzschuppen in Vollbrand und bedrohte ein angrenzendes Wohnhaus. Die starke Rauchentwicklung und der Wind erschwerten die Löscharbeiten und versperrten den Personen im Wohnhaus den Fluchtweg. Zwei Personen wurden über Leitern gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Dorf Tirol unterstützte ihre Kollegen mit Atemschutzträgern bei den Löscharbeiten.

Neben einem Rettungswagen des Weißen Kreuzes waren auch der Rettungskoordinator des Weißen Kreuzes Meran sowie die Carabinieri im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Dorf Tirol bedankt sich bei der Feuerwehr Riffian, allen anderen beteiligten Feuerwehren, der Landesnotrufzentrale und dem Rettungsdienst für die reibungslose Zusammenarbeit.