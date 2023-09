Ritten: Mit Chopper die Kontrolle verloren

Wieder ein schwerer Motorradunfall in Südtirol

Wangen – Nach den beiden schweren Unfällen in der Nacht auf Sonntag hat es in Südtirol am Sonntagvormittag erneut einen Motorradunfall gegeben.

Kurz vor 11.00 Uhr ist ein Motorradfahrer mit seiner Chopper-Maschine in Wangen am Ritten verunglückt. Der Biker verlor laut Alto Adige online die Kontrolle über das Motorrad und prallte dann gegen die Leitplanken.

Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Bozen geflogen. Ebenso im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.