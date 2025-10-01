Aktuelle Seite: Home > Chronik > Rittner Musiker Daniel Frasnelli mit 25 Jahren verstorben
Sein Tod reißt eine Lücke

Rittner Musiker Daniel Frasnelli mit 25 Jahren verstorben

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 15:31 Uhr
Daniel Narfos Frasnelli
Facebook/Daniel Narfos Frasnelli
Schriftgröße

Von: luk

Unterinn/Ritten – Die Südtiroler Musikszene trauert um den frühen Tod von Daniel Frasnelli. Der 25-Jährige aus Unterinn ist Anfang dieser Woche nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt in Bozen verstorben. Trauer und Bestürzung sind gerade in seiner Heimatgemeinde groß. Daniel Frasnelli hinterlässt seine Eltern sowie viele enge Freunde.

Bekannt wurde Frasnelli zunächst ab 2016 unter dem Künstlernamen „Narfos“. Mit harter elektronischer Technomusik erreichte er ein breites Publikum und schaffte mit einzelnen Tracks sogar Millionen Klicks – zu einer Zeit, als dies noch ungewöhnlich war.

Später entwickelte er sich weiter: Als „Sarfon“ veröffentlichte er 2020 die Debütsingle „Wert schun gian“ und prägte damit den Dialektrap in Südtirol, getragen von persönlichen Texten und feinen Beats.

Kenner der Südtiroler Musikszene schätzten seine Werke. Er wird als intelligenter und sympathischer Musiker beschrieben, der gerne experimentiert habe. Frasnelli habe es geschafft, auch mit elektronischer Musik Geschichten zu erzählen. Damit habe er gezeigt, dass Musik mehr sein kann als reine Unterhaltung.

Der Tod des jungen Rittners reißt eine klaffende Lücke. Doch er hat mit Narfos und Safron unvergessliche Spuren hinterlassen, die die heimische Musikszene weiter prägen werden.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Kommentare
60
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Kommentare
48
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Kommentare
44
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
43
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
42
Covid erhebt wieder sein Haupt
Anzeigen
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 