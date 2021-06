Rodeneck: Tischlerei in Vollbrand

Rodeneck – In Rodeneck ist am frühen Freitagabend eine Tischlerei in Brand geraten. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung stehen derzeit im Großeinsatz. Zusammen versuchen alle Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Vor Ort Im Einsatz befinden sich die Freiwilligen Feuerwehren von Rodeneck, Mühlbach, Schabs, Brixen, Vahrn, Viums, Natz sowie der Bezirksfeuerwehrverband Eisacktal.

#EINSATZINFO: FF Rodeneck – 04.06.21 – 19:42 – Großbrand bei Tischlerei. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebgung stehen derzeit im Großeinsatz. Zusammen versuchen alle Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. pic.twitter.com/gbw01J7QLh — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) June 4, 2021