Roncalli-Artisten bei Training in Lübeck abgestürzt

Donnerstag, 14. August 2025 | 13:14 Uhr
Kind unter den Verletzten
APA/APA/dpa/Daniel Bockwoldt
Von: APA/dpa

Im derzeit in Lübeck gastierenden Zirkus Roncalli sind bei einem Training drei Artisten aus drei Metern Höhe abgestürzt und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten ein 30-Jähriger, eine 24-Jährige und ein acht Jahre altes Kind gemeinsam ein Kunststück eingeübt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei habe sich der Mann mit den Zähnen an einem Seil festgehalten, dann habe sich erst die Frau an ihn und dann das Kind an die Frau gehängt.

“Der Artist konnte sich nicht halten und dann sind alle gestürzt”, sagte die Sprecherin weiter. Die drei Artisten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Es bestehe keine Lebensgefahr. Zur Art und Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Roncalli-Sprecherin gab indes leichte Entwarnung. “Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut.”

Der Unfall sei bei einem privaten Training der drei Artisten passiert. Sie hätten dabei keine Nummer aus dem laufenden Programm einstudiert. “Das hatte gar nichts mit unserem Programm zu tun.” Auswirkungen auf die Vorstellungen vor dem Lübecker Holstentor hatte der Unfall nicht. Alle Aufführungen konnten und werden wie geplant stattfinden. Der Zirkus zählt zu den bekanntesten in Deutschland. Roncalli wurde 1976 von dem Österreicher Bernhard Paul gegründet.

