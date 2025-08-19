Aktuelle Seite: Home > Chronik > Saisoneröffnungsfeier der Foxes am Freitag

Saisoneröffnungsfeier der Foxes am Freitag

Dienstag, 19. August 2025 | 12:18 Uhr
Von: luk

Bozen – Nur noch wenige Tage bis zum Heimdebüt des HCB Alto Adige Alperia, der am Wochenende des 23. und 24. August in der Sparkasse Arena beim Südtirol Summer Classic by Sparkasse im Einsatz sein wird.

Zuvor hat der Club für seine Fans jedoch ein Saisoneröffnungsfest im H1 Eventspace der Messe Bozen organisiert. Die Veranstaltung findet am Freitag, den 22. August statt und beginnt um 19.30 Uhr. Gegen 20.00 Uhr ist die offizielle Mannschaftsvorstellung geplant. Anschließend steigt die Party mit dem DJ-Set von Thomas Dorsi (Moritzino) und Getränken von Brasserie 1857. Ein unvergesslicher Abend, um die neuen weiß-roten Spieler kennenzulernen und die eigenen Idole wiederzutreffen – inklusive Erinnerungsfoto.

Das Programm des Südtirol Summer Classic

Das Programm erstreckt sich heuer über zwei Tage. Am Samstag, den 23. August, stehen die beiden Halbfinals auf dem Plan: um 16.00 Uhr das Duell zwischen den Schweizern des EHC Kloten und den Tschechen von Škoda Plzeň, um 20.00 Uhr treffen die Foxes auf die Deutschen der Nürnberg Ice Tigers. Am Sonntag, den 24. August, findet um 16.00 Uhr das Spiel um Platz drei statt, um 20.00 Uhr dann das große Finale.

Tickets und Tages-Mini-Abos

Eintrittskarten für alle Spiele sind wie gewohnt online unter folgendem Link erhältlich: https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano. Auf demselben Portal können auch besonders günstige Tages-Mini-Abos erworben werden, die für nur ein Euro Aufpreis zum Einzelticket Zugang zu beiden Partien des jeweiligen Tages ermöglichen.

Streaming

Alle Spiele werden im Livestream auf dem neuen Liga-Portal Sporteurope übertragen: https://sporteurope.tv/videos/eishockey Die Kosten betragen 5,90 Euro pro Spiel oder zehn Euro für das gesamte Turnier (4 Spiele).

