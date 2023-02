Sand in Taufers: 70-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden

Sand in Taufers – Die Freiwillige Feuerwehr von Sand in Taufers, die am gestrigen Samstag über die Landesnotrufzentrale kontaktiert worden ist, hat eine Wohnung im Dorfzentrum betreten und eine traurige Entdeckung gemacht: Die 70-jährige Bewohnerin wurde tot aufgefunden. Offenbar war die Frau bereits seit mehreren Tagen tot.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, liegt kein Fremdverschulden vor. Vermutet wird, dass sich die Seniorin unwohl gefühlt hat und nicht mehr aus eigenen Kräften in der Lage war, Hilfe zu holen.

Die Rentnerin lebte allein in einer Wohnung im Gebäude, das hinter dem Rathaus liegt. Weil sie mehrere Tage lang nicht gesehen wurde, haben Dorfbewohner Alarm geschlagen. Die 70-Jährige war es gewohnt, regelmäßig einzukaufen und sich mit anderen auszutauschen.

Die Feuerwehr ist in die Wohnung über die Balkontür im ersten Stock eingedrungen. Die Seniorin lag leblos auf der Couch. Auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri standen im Einsatz. Die Gerichtsbarkeit wurde vorschriftsmäßig informiert.

Nicht nur, weil ein bekanntes Gesicht verschwunden ist, hat der Tod der 70-Jährigen in Sand in Taufers Bestürzung ausgelöst. Traurig stimmt auch die Tatsache, dass der Frau in ihren letzten Stunden niemand zur Seite stand und sie alleine gestorben ist.