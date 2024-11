Sand in Taufers: Junge Hotelbetreiberin stirbt bei Verkehrsunfall in Jesolo

Von: luk

Jesolo/Sand in Taufers – Eine tragische Nachricht erschüttert die Gemeinde Sand in Taufers in Südtirol: Die 27-jährige Veronica Colla ist in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Jesolo ums Leben gekommen. Colla hatte erst kürzlich die Führung eines Hotels in der Pustertaler Gemeinde übernommen, das momentan bis zum Beginn der Wintersaison geschlossen ist. Sie nutzte die Zeit für einen Besuch in ihrer Heimatstadt Jesolo.

Medienberichten zufolge verbrachte die junge Frau den Montagabend mit einer Freundin beim Abendessen. Gegen 4.00 Uhr morgens ereignete sich der Unfall auf der Martin-Luther-King-Straße, die parallel zur Küstenlinie verläuft. Colla war mit ihrem Auto, einem Smart, unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Feuerwehrkräfte sowie Rettungs- und Notfallpersonal waren schnell vor Ort, doch trotz ihres schnellen Eingreifens konnte das Leben der 27-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Die Carabinieri übernahmen die Absicherung der Unfallstelle und führten die notwendigen Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache durch.

Veronica Colla war in Jesolo wohlbekannt; ihre Familie, darunter ihr Vater, ein angesehener Immobilienmakler, ist in der Stadt verwurzelt. Die junge Frau hinterlässt ihre Mutter und zwei Schwestern. Erst kürzlich war sie nach Südtirol gezogen, um ein kleines Hotel in Sand in Taufers zu betreiben und dort ihre berufliche Zukunft aufzubauen.