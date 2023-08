Sand in Taufers: Pkw prallt gegen Zaun

Sand in Taufers – Bei Sand in Taufers hat sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die Folge war in erster Linie ein Blechschaden, doch es gab auch Verletzte.

Ein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun.

Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Sie wurde vom Weißen Kreuz Ahrntal erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr von Sand in Taufers sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.