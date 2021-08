Sanitätsbetrieb stellt sich auf “Pandemie der Ungeimpften” ein

Bozen – Nicht geimpfte Mitarbeiter des Sanitätswesens dürfen nicht arbeiten. Das hat das Arbeitsgericht in Bozen nun definitiv entschieden. Das Urteil wurde am Freitag im Fall der ersten vier Mitarbeitern gefällt. Weitere Rekurse gegen die Suspendierung müssen vor Gericht aber noch bearbeitet werden, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Rund 70 Mitarbeiter im Südtiroler Gesundheitswesen hatten Rekurs eingelegt, weil sie wegen der fehlenden Corona-Impfung suspendiert worden waren. Italienweit hat es bereits zahlreiche Rekurse gegen die Suspendierungen gegeben. Bislang wurden jedoch alle abgelehnt.

Der Direktor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer, zeigt sich in einer ersten Stellungnahme erleichtert über die Entscheidung des Gerichts. Die Argumente der Gegenpartei seien weit hergeholt gewesen. So entbehre es jeder Grundlage, wenn man sagt, es handelt sich bei den Impfstoffen um gefährliche, in der Experimentierphase befindliche Substanzen. Ebenso könne man nicht in Zusammenhang mit der Impfung von einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit sprechen.

Entsprechend enttäuscht ist etwa Anwältin Renate Holzeisen, die einige der ungeimpften Pflegekräfte vertritt. Man wolle Beschwerde gegen diese Entscheidung einreichen.

Bekanntlich soll die von der Regierung Draghi ausgerufene Impfpflicht für das Sanitätspersonal der öffentlichen Gesundheit zugutekommen.

Sanitätsbetrieb erwartet “heißen Herbst”

Indes bereitet man sich im Sanitätsbetrieb auf einen “heißen Herbst” vor. Zuletzt waren die Neuinfektionen in Südtirol merklich gestiegen und das hat sich bereits in den Covid-Abteilungen der Krankenhäuser bemerkbar gemacht. Allein in einer Woche sind sieben neue Patienten eingeliefert worden. Ebenfalls stark angestiegen sind die Personen in häuslicher Isolation. 1.344 Südtiroler befinden sich derzeit in Quarantäne.

Das “Iss” (Italiens Oberstes Gesundheitsinstitut) sieht für die Provinzen Bozen und Trient aktuell aber nur ein geringes Risiko. Die Belegung der Krankenhäuser übersteige nicht das kritische Niveau.

Patienten im Krankenhaus alle ungeimpft

Patrick Franzoni, der stellvertretende Covid-Einsatzleiter in Südtirol sieht aber in Hinblick auf den Herbst eine angespannte Lage auf Südtirol zukommen. “Sämtliche Patienten, die aktuell in den Krankenhäusern behandelt werden, waren ungeimpft. Im Herbst werden wir es mit einer Pandemie der nicht Geimpften zu tun bekommen. Mantraartig wiederholen wir daher, wie wichtig die Impfung ist. Viele hören auf uns, viele aber leider nicht.”

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia