Sarntal: Bauer von Mure mitgerissen und getötet

Sarntal/Durnholz – Aufgrund der starken Unwetter löste sich am frühen Sonntagabend gegen 19.30 Uhr oberhalb des Dorfes von Durnholz eine Mure. Sie erfasste einen 53-jährigen Bauer, der in seiner Wiese nach dem Rechten sehen wollte. Er wurde von der Mure mitgerissen. Nach rund einer Stunde konnte der Mann aus dem Murenkegel geborgen werden. Er wurde vor Ort wiederbelebt und in das Krankenhaus Bozen geflogen. Dort erlag er aber seinen schweren Verletzungen.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Sarntal, die Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomites und Pelikan 2, der Einsatzleiter des Rettungsdienstes Bozen, die Bergrettung Sarntal, die Freiwilligen Feuerwehren von Reinswald, Astfeld, Sarnthein, Bozen, die Wasserrettung der Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks Bozen, die Carabinieri von Sarntal und Bozen sowie der Landesgeologe und die Notfallseelsorge.