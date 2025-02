Saudis wollen Benko-Familie aus Prunk-Villa werfen

Von: luk

Innsbruck – Nach dem Zusammenbruch seiner Signa-Gruppe sitzt Ex-Milliardär René Benko seit Januar in Untersuchungshaft – nun droht auch seiner Familie der Verlust ihrer Villa in Innsbruck.

Wie die Financial Times berichtet, fordert eine Tochtergesellschaft des saudischen Staatsfonds PIF die sofortige Räumung des luxuriösen Anwesens am Viller Steig in Innsbruck-Igls. Die Saudis zählen zu den größten Gläubigern der Signa-Pleite und wollen damit Verluste in Millionenhöhe ausgleichen.

Benko hatte sein persönliches Vermögen über eine Familienstiftung verwaltet, deren Zahlungen nun gestoppt werden sollen. Die Justiz verdächtigt ihn zudem, weiterhin Zugriff auf die Stiftung zu haben, was er verheimlicht haben soll.

Mit der Insolvenz von Signa im November 2023 brach eines der größten Immobilienimperien Europas zusammen. Gläubiger fordern insgesamt rund 2,4 Milliarden Euro.