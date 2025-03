Scheibe von Stadtbus wird zerschmettert

Stein-Attacke in Bozen

Von: mk

Bozen – In der Bari-Straße in Bozen hat ein Unbekannter einen Stadtbus der Sasa mit Steinen beworfen. Der Vorfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch kurz nach Mitternacht ereignet.

Als eine Scheibe des öffentlichen Fahrzeugs zu Bruch ging, ergriff der mutmaßliche Täter die Flucht. Derzeit werden Aufnahmen von Überwachungskameras im Bus und in der Umgebung ausgewertet.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich drei Passagiere an Bord des Busses, berichtet Alto Adige online. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt, obwohl zahlreiche Glassplitter herumgeflogen.

Der Buschauffeur hat unmittelbar darauf die Ordnungshüter verständigt. Demnach soll sich der aufgebrachte Täter stets außerhalb des Busses befunden haben.

Das Fahrzeug stand an einer Haltestelle und war gerade im Begriff loszufahren.