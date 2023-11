Schlägerei am Siegesplatz

Bozen – Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ist es auf dem Siegesplatz in Bozen zu einer Schlägerei unter Jugendlichen gekommen. Ein junger Mann wurde dabei verletzt. Die genauen Umstände sind noch unklar. Sicher ist: Zwischen einigen Jugendlichen ist es zu einer plötzlichen Auseinandersetzung und Handgreiflichkeit gekommen.

Die Grünzone am Siegesplatz war laut Angaben der Zeitung Alto Adige der Schauplatz des Geschehens. Zahlreiche Schüler, die gerade aus den nahegelegenen Schulen kamen, versammelten sich. Plötzlich rannten Dutzende von Jugendlichen in alle Richtungen weg. Offenbar wollten sie sich so schnell wie möglich von der Prügelei entfernen.

Der Grund für die Schlägerei bleibt unklar: Einige mutige Zeugen griffen ein, um die kämpfenden Jugendlichen zu trennen. Als wieder Ruhe eingekehrt war, lag ein junger Mann am Boden. Ob er durch Schläge oder durch einen Gegenstand verletzt worden war, ist unklar.

Das Team eines Krankenwagens behandelte den jungen Mann vor Ort und brachten ihn dann ins Spital.