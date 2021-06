Schlägerei in Brixen: Vier Anzeigen

Bozen – Die Carabinieri von Brixen haben vier Albaner im Alter von 20 und bis 26 Jahren angezeigt, die vor mehreren Tagen in eine Schlägerei verwickelt waren. Warum es zur Prügelei kam, ist derzeit noch unklar.

Alle vier sind polizeibekannt und leben im Eisacktal zwischen Brixen und Villanders. Zu dem Streit ist kurz vor 23.00 Uhr am 11. Juni in einer Bar in der Bahnhofstraße in Brixen gekommen.

Die vier sollen aus nichtigen Gründen ein paar Gäste des Lokals verbal angegriffen haben. Als diese nicht reagierten, wurden sie handgreiflich. Die vier schmissen einen Tisch um und schlugen auf zwei Gäste des Lokals mit der Faust und mit Flaschen ein. Als jemand mitten im Chaos die Notrufnummer 112 wählte und die Ordnungskräfte verständigte, ergriffen sie die Flucht.

Dank der Beschreibung der übrigen Gäste im Lokal, die als Zeugen aussagten, und der Aufnahmen von Überwachungskameras konnten die vier identifiziert werden. Vor allem zwei der Männer sind in der Vergangenheit bereits mehrmals in Konflikt mit dem Gesetz geraten.

Insgesamt waren rund 15 Personen in die Schlägerei involviert. Zwei Personen wurden schwerer verletzt und mussten in die Notaufnahme des Brixner Krankenhauses gebracht werden. Die Ärzte rechneten mit einer Genesungszeit von 14 Tagen.