Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schlafstätte von Obdachlosen am linken Eisackufer geräumt
Einsatz in Bozen

Schlafstätte von Obdachlosen am linken Eisackufer geräumt

Mittwoch, 19. November 2025 | 13:34 Uhr
L-intervento-sull-Arginale
gmbz
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Im Rahmen der geplanten Räumungen von illegalen Schlafstätten, die Bozens Umweltstadtrat Marco Caruso und der Kommandant der Stadtpolizei, Fabrizio Piras, vereinbart haben, wurden in den vergangenen Stunden am linken Eisackufer auf dem Abschnitt zwischen der Palermo- und der Reschenbrücke einige illegale Schlafstätten geräumt.

Die bei der Stadtpolizei eingerichtete Sondereinheit für die Sicherheit im Stadtgebiet hat gemeinsam mit einigen Mitarbeitenden der Brennerautobahn vier Zelte entfernt. Der Einsatz konnte ohne größere Probleme durchgeführt werden.

Räumungen von Schlafstätten von obdachlosen Personen finden in regelmäßigen Abständen statt, um insbesondere in Zonen, in denen ein besonders hohes Verkehrsaufkommen herrscht, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.

Stadtrat Marco Caruso bedankte sich nach dem Einsatz bei den Beamten der Stadtpolizei und den Mitarbeitenden der Brennerautobahn und erklärte, dass Bereiche wie dieser auch künftig immer wieder kontrolliert und bei Bedarf die notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Kommentare
45
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Kommentare
42
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Kommentare
25
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Kommentare
21
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Bewaffneter Mann verwüstet Pizzeria in Sterzing
14
Bewaffneter Mann verwüstet Pizzeria in Sterzing
Anzeigen
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 