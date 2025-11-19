Schlafstätte von Obdachlosen am linken Eisackufer geräumt

Von: mk

Bozen – Im Rahmen der geplanten Räumungen von illegalen Schlafstätten, die Bozens Umweltstadtrat Marco Caruso und der Kommandant der Stadtpolizei, Fabrizio Piras, vereinbart haben, wurden in den vergangenen Stunden am linken Eisackufer auf dem Abschnitt zwischen der Palermo- und der Reschenbrücke einige illegale Schlafstätten geräumt.

Die bei der Stadtpolizei eingerichtete Sondereinheit für die Sicherheit im Stadtgebiet hat gemeinsam mit einigen Mitarbeitenden der Brennerautobahn vier Zelte entfernt. Der Einsatz konnte ohne größere Probleme durchgeführt werden.

Räumungen von Schlafstätten von obdachlosen Personen finden in regelmäßigen Abständen statt, um insbesondere in Zonen, in denen ein besonders hohes Verkehrsaufkommen herrscht, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.

Stadtrat Marco Caruso bedankte sich nach dem Einsatz bei den Beamten der Stadtpolizei und den Mitarbeitenden der Brennerautobahn und erklärte, dass Bereiche wie dieser auch künftig immer wieder kontrolliert und bei Bedarf die notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden.