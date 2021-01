Schneefälle: Nordspur der A22 ab Sterzing gesperrt

Bozen – In den nördlichen Teilen Südtirols gab es am Donnerstagmorgen erneut tiefwinterliche Bedingungen. Besonders im oberen Vinschgau, im Wipptal aber auch im Pustertal gab es Schneefälle. Laut Verkehrsmeldezentrale musste die Brennerautobahn Richtung Norden zwischen Sterzing und dem Brenner sogar für den gesperrt werden. Nicht anders sieht es auf der Nordtiroler Seite aus.

Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin hat es bis am Morgen im Reschengebiet am stärksten geschneit: Bis 7.00 Uhr fielen dort 40 Zentimeter Neuschnee. In Pfelders gab es 25 Zentimeter, in Bruneck 15 Zentimeter und in Brixen knapp fünf Zentimeter Neuschnee. Im Etschtal und Unterland fällt dagegen nur wenig Niederschlag, aufgrund der tiefen Temperaturen ist es hier aber teils gefrierender Regen.

Gegen Mittag hat sich die Lage etwas entspannt: “In den höheren Lagen schneit es noch. Am Nachmittag ziehen sich die Schneefälle auf den Reschen zurück, bevor sie sich in der Nacht wieder weiter ausbreiten”, so Peterlin auf Twitter. Morgen soll es dann im Laufe des Vormittags von Osten beginnend zunehmend sonnig werden.