Schock im Skigebiet: Sechsjährige allein zurückgelassen

Von: mk

Sexten – Eltern haben im Skigebiet Helm in Sexten ihre sechsjährige Tochter über zwei Stunden allein gelassen. Der besorgniserregende Vorfall hat sich erst vor wenigen Tagen ereignet.

Die Eltern aus Slowakei, die in Sexten ihren Urlaub verbrachten, ließen das Mädchen in der Nähe einer Schutzhütte zurück, damit sie ungestört Ski fahren konnten – bis die Carabinieri auf das Kind aufmerksam geworden sind.

Als die Eltern zurückkehrten, wurden sie von den Ordnungshütern bereits erwartet. „So ein Vorfall darf nicht unterschätzt werden“, erklärt der Kommandant der Carabinieri von Sexten, Oberstleutnant Gandellino Bucci. Er unterstreicht die Wichtig der Aufsicht von Minderjährigen durch Erwachsene. Dem Kind hätte alles Mögliche zustoßen können.

Die Eltern sind offenbar davon ausgegangen, dass es sicher sei, ihre Tochter an dem Ort allein warten zu lassen. Die Ordnungshüter haben infolge des Vorfalls sowohl das ordentliche Gericht als auch das Jugendgericht eingeschaltet.

Wie die Carabinieri berichten, handelt es sich unglücklicherweise um keinen Einzelfall. Immer häufiger werden Kinder gemeldet, die von Eltern an öffentlichen Orten alleine gelassen werden, weil sie die Gefahren unterschätzen oder ihren eigenen Spaß der Sicherheit ihrer Kinder vorziehen.

Major Simone Carlini, Kommandant der Carabinieri von Innichen, warnt: „Dieses Verhalten, das einen eklatanten Mangel an elterlicher Verantwortung zeigt, birgt erhebliche Risiken für die körperliche und seelische Gesundheit unserer Kinder.“

Für viele Familien biete Urlaub in den Bergen Erholung, dennoch sei es entscheidend, die Bedürfnisse der Erwachsenen mit denen der Kinder in Einklang zu bringen. Einerseits sei der Wunsch nach einer entspannten Auszeit verständlich, andererseits müsse die Verantwortung den eigenen Kindern gegenüber immer an erster Stelle stehen, so die Carabinieri.