Schock nach Fausthieb ins Gesicht

Vorfall in Meran

Meran – In Meran wurde am Montag ein 65-jähriger Mann auf einem Gehsteig an der Romstraße von einem 20-Jährigen tätlich angegriffen.

Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, kannten sich die beiden Männer nicht. Auf der Höhe des Cafés „Am Tore“, kreuzten sie sich und der jüngere Mann verpasste seinen Opfer aus heiterem Himmel einen Faustschlag.

Bei dem Verletzten und den Augenzeugen sitzt der Schock immer noch tief.

