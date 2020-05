Schreie in der Nähe der Talfer – Suchaktion

Bozen – Seit Montagmorgen läuft an den Ufern der Talfer in Bozen eine Suchaktion. Ein Passant hat in der Nähe der Trampolins Schreie gehört und die Rettungskräfte verständigt, berichtet Alto Adige online.

Die Feuerwehr ist mit Schlauchbooten ausgerückt. Aus der Luft hat ein Hubschrauber den Fluss abgesucht.

Aufgrund des Regens, der seit vergangener Nacht anhält, ist der Wasserpegel deutlich angestiegen, die Strömung ist relativ stark.

Die Suchaktion wurde bis zum Zusammenfluss der Talfer mit dem Eisack ausgedehnt.