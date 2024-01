Schüler im US-Staat Iowa in High School erschossen

Ein bewaffneter Jugendlicher hat einen Schüler in einer High School im US-Staat Iowa getötet. Fünf weitere Menschen wurden nach Angaben der Kriminalpolizei vom Donnerstag bei dem Schusswaffenangriff verletzt. Anschließend habe sich der Bewaffnete selbst getötet. Vier der Verletzten seien Schüler, ein Verletzter gehöre zur Verwaltung. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, “mehrere Opfer von Schüssen gefunden” zu haben.

Eine Gefahrensituation an der Schule bestand den vorherigen Angaben zufolge nicht mehr. In den USA gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe mit vielen Toten. Das Waffenrecht ist in den Vereinigten Staaten, wo es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt, ein höchst umstrittenes Thema. Versuche, die laxen Waffengesetze zu verschärfen, scheitern immer wieder am Widerstand der konservativen Republikaner.