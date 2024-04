Schüler stoppen Fahrraddiebe

Klausen – Mut und Geistesgegenwart hat eine Grundschulklasse in Klausen bewiesen. Nachdem die Klasse im Rahmen eines Schulausflugs einen Bauernhof in Klausen einen Besuch abgestattet hatte, machte sich die Gruppe auf dem Weg zum Klausner Zugbahnhof, um wieder zurück nach Bozen zu fahren. Dort wurde ein Schüler allerdings Zeuge eines Fahrraddiebstahls.

Der Vorfall hat sich gegen 12.00 Uhr mittags ereignet. Zwei Lehrpersonen, die den Schüler begleiteten, bemerkten ebenfalls zwei Männer mit Migrationshintergrund, die sich an den Fahrrädern zu schaffen machten. Weil sich die Männer offenbar beobachtet fühlten, warfen sie der Gruppe finstere Blicke zu.

Der Schüler, der sich an einen Vortrag der Carabinieri in der Klasse erinnerte, beharrte darauf, dass die Lehrpersonen die Ordnungshüter verständigten. Diese wählten auch prompt die landesweit einheitliche Notrufnummer 112.

Die beiden Männer, die die Fahrräder tatsächlich entwendet hatten, sind unterdessen in den Zug nach Bozen eingestiegen. Die Carabinieri hielten sich allerdings schon in Bereitschaft. Während eine Streife in Zivil in Waidbruck Stellung bezog, stiegen weitere Ordnungshüter in Bozen in den Zug. Aufgrund der genauen Beschreibung der mutmaßlichen Täter konnten die Männer dingfest gemacht werden.

Während die beiden zur Kaserne gebracht wurden, haben die Ordnungshüter die entwendeten Fahrräder sichergestellt – nicht zuletzt dank des Bürgersinns einer Gruppe von Schülern und deren Begleitpersonen, wie auch der Landeskommandant der Carabinieri, Oberst Raffaele Rivola, hervorhob.