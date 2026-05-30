Schülerheim Kloster Neustift feiert Schuljahresabschluss

Von: AP

Neustift – Mit einer Heiligen Messe in der Stiftsbasilika begann am Freitag, dem 29. Mai 2026, der traditionelle Tag der Schul- und Heimgemeinschaft im Schülerheim Kloster Neustift. Prälat Eduard Fischnaller zelebrierte die Eucharistiefeier, begleitet von Spiritual Josef Oberger. Die Singknaben des Heims unter der Leitung von Simon Golser sorgten für einen würdevollen musikalischen Rahmen – vor zahlreichen Eltern, Geschwistern und Angehörigen der rund 90 Heimschüler.

Der Nachmittag gehörte dem Theater: In der Turnhalle brachten die Buben das Stück „Pippo Langstrumpf” auf die Bühne – eine eigens für das Heim umgeschriebene Version der bekannten Geschichte, einstudiert unter der Leitung von Simon Golser. Das Publikum quittierte die Aufführung mit großem Applaus. „Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend zu sehen, mit welcher Begeisterung, Kreativität und welchem Talent unsere Schüler auf der Bühne stehen”, zeigte sich Heimleiter Armin Eisendle begeistert. Die Theatergruppe hatte in derselben Woche zudem zwei Charity-Aufführungen veranstaltet, deren Spendenerlöse einem guten Zweck zugutekommen.

Ein besonderer Moment war die Übergabe eines Spendenschecks über 2.120 Euro an die Vereine „Südtirol für Burundi” und „Hoffnung auf einen besseren Morgen”. Die Mittel stammen aus dem jährlichen Glückstopf des Heims sowie den Charity-Aufführungen. Heimleiter Eisendle überreichte den Scheck gemeinsam mit Prälat Fischnaller und Spiritual Oberger an Petra Theiner vom Verein „Hoffnung auf einen besseren Morgen” sowie an Virginia Tanzer, Vorstandsmitglied von „Südtirol für Burundi”.

Im Innenhof des Klosters wartete eine weitere Besonderheit: Die Arbeiten der Fotochallenge 2026 luden zum Staunen ein. Die Schüler hatten fotografische Motive zu den Themen Gemeinschaft, Türme und Höhe, Licht und Schatten sowie Rahmen – sowohl in München als auch im Kloster Neustift – umgesetzt. Die entstandenen Bilder sind Teil des Jahres der Fotografie 2026 im Kloster Neustift, das anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Fotografie veranstaltet wird und stießen bei den Besuchern auf großes Interesse.

Bei einem geselligen Umtrunk im Innenhof klang ein Nachmittag aus, der einmal mehr zeigte, was das Schülerheim Kloster Neustift ausmacht: Gemeinschaft, Eigenverantwortung und soziales Engagement – gelebt von 90 Jungen zwischen 10 und 18 Jahren, die hier nicht nur lernen, sondern auch ihren Charakter formen.