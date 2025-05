Schülerin nach Sturz in Tiroler Schlucht in Klinik gestorben

Von: apa

Eine Elfjährige ist am Dienstag nach einem Absturz bei einer Wanderung in der Hachleschlucht im Tiroler Imst im Spital gestorben. Ein Polizeisprecher bestätigte Mittwochfrüh entsprechende Medienberichte gegenüber der APA. Die Ärzte hatten seit dem Unfall, der sich vergangenen Donnerstag im Rahmen eines Schulausflugs ereignet hatte, um das Leben des Kindes gekämpft. Das Mädchen hatte sich in “kritischem Zustand” befunden, nachdem es regungslos im Wasser entdeckt worden war.

Die Schülerin war bei dem Ausflug plötzlich nicht mehr auffindbar gewesen. Nachdem man sie gefunden hatte, wurde die schwer verletzte Elfjährige schließlich mit einem Tau geborgen und auf die Intensivstation des Innsbrucker Krankenhauses gebracht. Die Schülergruppe wurde nach Auffinden ihrer Klassenkameradin durch ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut, hieß es.