Schüsse fallen: Mailänder Stadtpolizist entwaffnet und verprügelt

Mailand – Das Mailänder Ausgehviertel Navigli ist in der Nacht vom Freitag auf Samstag Schauplatz eines unglaublichen Angriffs auf einen Stadtpolizisten geworden.

Der Beamte, der zusammen mit seinem Kollegen nach Hinweisen auf Vandalismus-Vorfälle im Viertel in Zivil auf Streifenfahrt gegangen war, wurde von einer Gruppe von Skatern, unter denen sich auch deutschsprachige Südtiroler befunden haben sollen, umzingelt. Selbst ein in die Luft abgegebener Warnschuss hielt die gewalttätigen Jugendlichen nicht davon ab, den Mann anzugreifen und zu entwaffnen. Dabei löste sich ein zweiter Schuss. Anschließend wurde der 61-jährige Beamte von mehreren Jugendlichen verprügelt. Am Sonntag wurden vier Südtiroler von der Polizei als mutmaßliche Täter identifiziert und verhört.

Es war am frühen Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr als zwei Polizisten der Mailänder Stadtpolizei ausrückten, um im Mailänder Ausgehviertel Navigli nach dem Rechten zu sehen. Der Einsatz war erfolgt, nachdem in der Zentrale Hinweise von Anwohnern auf angeblich von einer Jugendgang verübte Vandalenakte eingegangen waren. Um nicht zu früh aufzufallen und genügend Beweise zu sammeln, erschienen die beiden Beamten in ihrem Fahrzeug am Einsatzort in Zivil. Die Jugendlichen erkannten aber vermutlich das „unbekannte Fahrzeug“. Einer von ihnen stellte sich bedrohlich vor dem Auto auf.

Der Beamte stieg aus dem Pkw und wies sich als Stadtpolizist aus. Innerhalb kürzester Zeit wurde der 61-Jährige von rund einem Dutzend gewaltbereiten Jugendlichen umringt. Selbst ein in die Luft abgegebener Warnschuss hielt die gewalttätigen Jugendlichen nicht vom Angriff ab. Einer der Täter griff den Beamten von hinten an und versuchte ihn zu entwaffnen, wobei ihm drei seiner Kollegen halfen.

„Seht her, sie ist geladen, ihr Idioten“, so der Beamte zu den Jugendlichen. Im Ringen um die Pistole löste sich ein weiterer Schuss. Schließlich entrissen die Täter dem 61-Jährigen die Pistole und warfen sie unter das Auto. Im Video sind einen kurzen Moment später das Wort „Polizei“ und scheinbar einige Wortfetzen in Dialekt zu hören. Bevor sie die Flucht ergriffen, wurde der Stadtpolizist von den Jugendlichen zu Boden gedrückt und mit Faustschlägen, Fußtritten und Schlägen mit leeren Flaschen verprügelt. Das Video des Angriffs, das von den Tätern selbst gefilmt wurde, wurde anschließend auf Instagram gepostet und von den Webseiten „Welcome to favelas“ und „Milano bella da dio“ aufgegriffen.

Wenig später erschien die vom zweiten Beamten verständigte Verstärkung. Der verletzte Polizist wurde von den Rettungskräften erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen zum unglaublichen Angriff auf. Zeugenaussagen sowie die Auswertung von in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Videos führten die Beamten kaum 24 Stunden später auf die Spur von vier jungen Skatern aus Bozen. Die jungen Südtiroler, denen zur Last gelegt wird, zusammen mit anderen Jugendlichen für den Angriff auf den Stadtpolizisten verantwortlich zu sein, wurden noch am Sonntag ausfindig gemacht und verhört.