Schulbeginn für über 90.000 Kinder und Jugendliche

Von: luk

Bozen – Insgesamt 65.010 Kinder und Jugendliche besuchen im kommenden Schuljahr eine der deutschen Bildungseinrichtungen. 11.237 Kindergartenkinder sind in einen deutschen Kindergärten eingeschrieben, 20.527 Schülerinnen und Schüler besuchen eine Grundschule.

In den deutschsprachigen Mittelschulen beginnt für 12.531 Schülerinnen und Schüler das Schuljahr. Eine Oberschule werden 12.314 Jugendliche besuchen, 8.401 Jugendliche besuchen eine der Landesberufs- oder -fachschulen. “Die Rückkehr in die Schulen und Kindergärten nach dem Sommer ist sowohl für die Kinder und Jugendlichen als auch für die Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräfte ein aufregender Moment”, betont Landesrat Philipp Achammer. Das gemeinsame Lachen, Spielen und Arbeiten sowie der tägliche Austausch miteinander würden ldas wichtige Netz, das eine solche Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche darstellt, weben: “Sorgen wir gemeinsam dafür, dass die jungen Menschen und ihre Bedürfnisse im Vordergrund stehen und in erster Linie auf ihre persönliche Weiterentwicklung und Förderung gesetzt wird. In diesem Sinne wünsche ich allen einen gelungenen Start und ein erfolgreiches Bildungsjahr”, sagt Achammer.

In die Kindergärten und Schulen der ladinischen Täler wurden insgesamt 2935 Kinder und Jugendliche eingeschrieben. 590 von ihnen besuchen einen Kindergarten im Kindergartensprengel Ladinia. 1145 Schülerinnen und Schüler besuchen die Grundschule, für 221 von ihnen wird es das erste Schuljahr sein. 643 Schülerinnen und Schüler zählen die Mittelschulen des Gadertales und Grödens. 557 junge Menschen besuchen eine Oberschule in den ladinischen Tälern oder die Landesberufsschule für das Kunsthandwerk. Das neue Schuljahr, sagt Bildungslandesrat Daniel Alfreider, sei ein wichtiger Moment im Leben junger Menschen: “Nach den Sommerferien freuen sich viele wieder darauf, ihre Schulkolleginnen und -kollegen wiederzusehen. Das Gefühl der Gemeinschaft, das auch die Lehrpersonen mit einschließt, ist ein wichtiges Element dafür, dass Unterricht gelingen kann. Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen, ebenso wie den Lehrerinnen und Lehrern, ein produktives, erfolgreiches und gemeinschaftsstiftendes Schuljahr.”

In italienische Bildungseinrichtungen wurden 22.211 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben. “Die Daten steigen an, was eine erfreuliche Entwicklung ist und zeigt, dass das Angebot der italienischen Bildungseinrichtungen als solides, innovatives und inklusives Angebot wahrgenommen und geschätzt wird”, hält Landesrat Marco Galateo fest