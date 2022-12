Schusswaffen: Schnittler bleibt im Gefängnis

Bozen – Karl Peter Schnittler aus Meran bleibt vorerst im Gefängnis. Wie berichtet, wurde er am 13. November von den Carabinieri wegen illegalen Besitzes von Schusswaffen festgenommen.

Das Haftprüfungsgericht hat am Freitag dem Antrag auf Entlassung aus dem Gefängnis – eingebracht von seinen Anwälten – zurückgewiesen. Schnittlers Verteidigung hatte argumentiert, dass keine Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr bestehe, da die betreffenden Waffen bereits beschlagnahmt worden sind.

Schnittler erklärte, die Waffen von seinem Bruder geerbt zu haben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. In dem Anwesen in Obermais, wo die Waffen gefunden wurden, lebte auch Ausbrecherkönig Max Leitner. Er soll aber nicht in die Sache verwickelt gewesen sein.