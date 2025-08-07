Fauxpas bei AnkÃ¼ndigung von Sinners Millionenmatch in Riad

Von: Ivd

Riad – Jannik Sinner zieht es wieder in die Wüste: Der gebürtige Südtiroler nimmt auch heuer am prestigeträchtigen Einladungsturnier „Six Kings Slam“ in Riad teil. Vom 15. bis 18. Oktober treffen sich dort sechs Weltklassespieler zu einem Event, das vor allem mit einem glänzt: dem Preisgeld.

Im Vorjahr verließ Sinner die saudische Hauptstadt als Sieger und Millionär. Sechs Millionen Dollar wanderten damals auf sein Konto. Auch heuer sollen alle Teilnehmer allein für ihre Anwesenheit eine hohe Summe kassieren. Neben Sinner sind unter anderem Novak Djokovic und Carlos Alcaraz mit von der Partie.

Eklat über Zahlendreher – ein Versehen?

Für Diskussionen sorgt diesmal aber weniger der Spielplan als die Inszenierung: Eine vom Turnier veröffentlichte Grafik zeigt die sechs „Könige“ im Comicstil – mit Krone und tätowierter Zahl im Gesicht, die offenbar auf die Anzahl ihrer Grand-Slam-Titel anspielt. Bei Sinner allerdings steht dort eine 5. Dabei hat der Sextner aktuell vier große Titel gewonnen.

In Fanforen wird bereits spekuliert: Hat sich da jemand im Design vertan, oder handelt es sich um eine symbolische Vorschau auf die bevorstehenden US Open? Das Sinner-Team nimmt es mit Humor.

Unbestritten bleibt: Der „Six Kings Slam“ ist mehr Show als Sport, aber für Spieler wie Publikum eine Gelegenheit, abseits der ATP-Tour mit Topstars auf Tuchfühlung zu gehen. Und für Sinner vielleicht auch eine Plattform, um das kleine Missverständnis in der Grafik bald in eine Tatsache zu verwandeln.