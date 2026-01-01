Nachlässige Wölfe verschenken an Neujahr zwei Punkte

Von: ka

Bruneck – Nach einem Spieltag Pause (30.12.25) starten die Wölfe mit drei Spielen in fünf Tagen in das neue Jahr 2026. Zum Neujahrsauftakt sind die Pioneers Vorarlberg in Bruneck zu Gast. Nach einem schwierigen Saisonstart haben sich die Montfortstädter zuletzt deutlich gefangen und überraschende Erfolge gegen vermeintlich stärkere Gegner gefeiert. Gegen Vorarlberg kann Coach Jaspers wieder auf das komplette Lineup zurückgreifen, nachdem die vermeintliche Tätlichkeit von Ierullo vom DOPS als unbegründet eingestuft wurde. Auch Alan Lobis, zuletzt erkrankt ausgefallen, ist wieder zurück.

Der HC Pustertal übernimmt von der ersten Sekunde an die Kontrolle über das Spiel. Ein früher Abschluss von JC Lipon verfehlt noch knapp das Ziel, doch keine Minute später jubeln die Hausherren bereits: Lipon spielt den Puck scharf in den Slot, wo Cole Bardreau im Rücken von Goalie Alex Caffi zum 1:0 abfälscht. Nach einem Puckverlust im Spielaufbau kommen die Pioneers durch Oskar Maier zu einem Odd-Man-Rush, doch Eddie Pasquale klärt mit dem Schoner zur Seite. Kurz darauf profitieren die Schwarz-Gelben von einer angezeigten Strafe gegen die Gäste: Über eine Minute lang lassen sie den Puck geduldig durch die eigenen Reihen laufen. Im anschließenden Powerplay scheitert Tommy Purdeller nach sehenswerter Kombination über Frycklund und Rueschhoff an Caffi. Eine weitere Strafe gegen Vorarlberg bringt 34 Sekunden doppelte Überzahl – und diesmal schlägt der HCP eiskalt zu: Henry Bowlby fälscht einen Lipon-Onetimer zum 2:0 ab. Wenige Augenblicke später scheppert es erneut, Purdeller trifft nur die Querlatte. Nach dem zweiten Treffer nehmen die Wölfe etwas Tempo heraus, bleiben aber spielbestimmend. Zwei Minuten vor der Pause sorgt eine schöne Kombination über Blum und Bardreau nochmals für Gefahr, Ierullo verzieht jedoch knapp. Mit dem verdienten 2:0 auf der Anzeigetafel und Standing Ovations von den Rängen geht es in die erste Pause.

Die Pioneers kommen im zweiten Drittel deutlich aggressiver aus der Kabine und stellen die Wölfe früh vor Probleme. Zunächst taucht Adams alleine vor Pasquale auf, wenig später wird es richtig gefährlich: Ein Schuss aus dem Slot kann vom HCP-Goalie noch abgewehrt werden, doch Roberts Bukarts schnappt sich den Rebound, umkurvt Pasquale und schiebt zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Der HCP agiert in dieser Phase etwas zu leichtsinnig, Vorarlberg wittert Morgenluft, setzt sich immer wieder im Pusterer Drittel fest und übernimmt zunehmend die Kontrolle. In der 30. Minute fällt folgerichtig der Ausgleich: Nach einem Stellungsfehler in der HCP-Defensive schiebt Casey Dornbach nach Vorarbeit von Bukarts freistehend in Pasquales Rücken zum 2:2 ein. Die Wölfe sind noch nicht wieder sortiert, da nutzen die Gäste bereits die nächste Nachlässigkeit aus – Colin Adams tankt sich durch und trifft mit einem platzierten Schuss ins lange Kreuzeck zur 2:3-Führung für Vorarlberg – sehr zur Freude der rund 20 mitgereisten Vorarlberger Fans. Der HCP schwächt sich wenig später mit einem Frustfoul selbst und muss zwei Minuten in Unterzahl überstehen, hält defensiv aber stand. Danach kämpfen sich die Wölfe zurück ins Spiel: Nach einem Puckverlust der Pioneers hinter dem eigenen Tor reagiert Alex Ierullo am schnellsten und legt für Tommy Purdeller auf, doch Caffi verhindert mit einem starken Fanghandsave den Ausgleich. Kurz darauf lässt Markus Lauridsen bei einer weiteren Druckphase eine Topchance liegen. Beim nächsten Angriff klappt es dann doch: Henry Bowlby zieht energisch vors Tor und legt per Rückhand auf Mikael Frycklund zurück, der zum 3:3-Ausgleich einschiebt. Rund zweieinhalb Minuten vor Drittelende kippt das Momentum vermeintlich zugunsten der Wölfe. Nach einer Strafe gegen Roehl protestiert Ramon Schnetzer zu heftig und wandert ebenfalls in die Kühlbox – zwei Minuten 5-gegen-3-Powerplay für den HCP. Trotz guter Ansätze bleibt der große Abschluss jedoch aus, und so geht es mit einem offenen 3:3 in die zweite Pause.

Die Pioneers starten offensiv in den Schlussabschnitt und kommen nach längerer Puckkontrolle früh zu einem Powerplay. Nach einer weiteren Strafe müssen die Wölfe sogar knapp eine Minute in doppelter Unterzahl bestehen. In dieser Phase hält Eddie Pasquale den HCP mit einer Serie von drei spektakulären Glanzparaden im Spiel. Kaum ist diese Druckphase überstanden, wird ein kurzer Aufschwung der Wölfe durch einen Wechselfehler jäh unterbrochen – erneut Unterzahl. Und diesmal schlagen die Gäste zu: Roberts Bukarts zieht von der linken Seite ab und überwindet Pasquale am kurzen Pfosten zur 3:4-Führung für Vorarlberg. Doch die Antwort der Pusterer folgt prompt. Zunächst vereitelt Pasquale einen gefährlichen 2-gegen-1-Konter, im direkten Gegenzug spielt Cole Bardreau einen Flip-Pass auf JC Lipon, der per Direktabnahme den viel umjubelten 4:4-Ausgleich erzielt. Wenig später lässt Bardreau nach einem Traumpass von Adam Almquist eine Topchance im Slot liegen. In der Schlussphase haben die Hausherren leichte Feldvorteile, doch erneut jubeln die Gäste: Zweieinhalb Minuten vor Ende kann der HCP den Puck nicht klären, Bukarts bedient Collin Adams, der am kurzen Pfosten zum 4:5 einschiebt. Aber auch diesmal geben sich die Wölfe nicht geschlagen. Nach einem Angriff über Rok Tičar bleibt Tommy Purdeller eiskalt und trifft durch die Beinschoner von Alex Caffi zum erneuten 5:5-Ausgleich. In der letzten Aktion der regulären Spielzeit legt Purdeller hinter dem Tor für Bardreau ab, doch Caffi rettet – Verlängerung.

In der Overtime haben beide Teams ihre Chancen: Almquist trifft den Pfosten, wenig später verfehlt er nach Zuspiel von Andergassen das nahezu leere Tor nur knapp. Auch Bardreau scheitert nach Querpass von Blum am Gestänge. Tore fallen keine – das Shootout muss entscheiden. Dort behalten die Pioneers die besseren Nerven: Nach zahlreichen Paraden auf beiden Seiten ist es Kevin Macierzynski, der als einziger trifft. Markus Lauridsen vergibt den letzten Versuch, und so entführen die Pioneers Vorarlberg nach einer verrückten und hochdramatischen Neujahrespartie zwei Punkte aus der Intercable Arena.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Wölfen nicht: Bereits übermorgen steht das nächste Highlight auf dem Programm. Im dritten Südtiroler Derby gegen den HC Bozen wartet vor heimischer Kulisse die nächste große Herausforderung. Die Intercable Arena ist seit Wochen restlos ausverkauft, die Bühne für ein emotionales Eishockeyfest also bereitet.

HC Falkensteiner Pustertal – Pioneers Vorarlberg 5:6 S.O. (1:2, 1:3, 3:1)

Goals HCP: Lipon J. (0:59), Bowbly H. (10:40/pp), Fricklund M. (37:09), Lipon J. (49:49), Purdeller T. (58:24)

Goals PIV: Bukarts R. (21:11), Dornbach C. (29:24), Adams C. (31:23), Bukarts R. (48:27/pp), Adams C. (57:40), Madlenskyk K. (65:00)