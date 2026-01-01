Bozen erobert Klagenfurt in der Overtime

Von: ka

Bozen – Das Jahr 2026 beginnt für den HCB Südtirol Alperia mit einem Overtime-Erfolg beim Tabellenführer EC KAC. In der Heidi-Horten-Arena entscheidet Shane Gersich die Partie mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand. Ein verdienter Sieg für die Weiß-Roten, die mehrfach auch nahe am Dreipunktesieg waren und den Abend mit einem Torschussverhältnis von 42:23 abschließen. Verschnaufpause gibt es keine: Am Samstag, 3. Januar, steht das dritte Saisonderby gegen den HC Pustertal an, gespielt in der Intercable Arena in Bruneck. Am Montag, 5. Januar, kehrt man hingegen in die Sparkasse Arena zurück, wo ein weiteres Topspiel gegen Salzburg auf dem Programm steht (Vorverkauf morgen von 11:00 bis 13:00 Uhr und Montag von 13:00 bis 14:30 Uhr).

Der Spielverlauf:

Coach Shedden schickt dasselbe Line-up aufs Eis wie gegen Vorarlberg, mit der einzigen Ausnahme, dass Harvey im Tor anstelle von Gibson beginnt.

Von Beginn an ist die Partie ausgeglichen, doch es gibt sofort eine schlechte Nachricht für die Foxes: Misley wird bei einem offenen Check getroffen, der weder geahndet noch von den Schiedsrichtern überprüft wird, und muss das Eis umgehend verlassen (er kehrt im zweiten Drittel aufs Eis zurück). Kurz darauf darf Bozen erstmals im Powerplay agieren, kann Dahm jedoch nicht in Bedrängnis bringen. Beide Teams neutralisieren sich weitgehend und tun sich offensiv schwer: Die Weiß-Roten kommen mit einer hauchdünn am Tor vorbeigehenden Ablenkung sowie mit einem Abschluss von Bradley zu Chancen, während der KAC Harvey mit einer großartigen Reflexparade gegen den kurzen Versuch von Petersen fordert. Nach 20 Minuten steht es 0:0.

Zu Beginn des zweiten Drittels lassen die Gäste zwei Überzahlsituationen ungenutzt. Der KAC nutzt danach sein starkes Penalty Killing und schlägt in der 26. Minute zu: From erzielt aus spitzem Winkel ein sehenswertes Tor, sein Schuss prallt an den Pfosten und geht ins Netz. Die Foxes versuchen zu reagieren, doch das Powerplay bleibt harmlos, während auch das Südtiroler Unterzahlspiel in zwei Situationen souverän standhält. In der 39. Minute gelingt Bozen der Ausgleich: Eine unübersichtliche Spielphase mit Chancen auf beiden Seiten endet mit einem Breakaway von Frigo, der allein vor Dahm eiskalt bleibt. Die Weiß-Roten sind danach sogar nahe an der Führung, doch diesmal glänzt der KAC-Goalie mit einer spektakulären Parade gegen Schneider.

Das dritte Drittel ist nahezu ein Bozener Monolog. Die Kärntner kommen nur bei zwei Überzahlsituationen zu nennenswerten Offensivaktionen, ansonsten diktiert der HCB das Geschehen und zwingt Dahm zu mehreren Glanzparaden. Besonders gefährlich ist McClure: Zunächst vergibt er eine Chance bei völlig freiem Tor, dann trifft er die Querlatte und scheitert schließlich erneut am KAC-Schlussmann. In der Schlussphase wird der Druck der Weiß-Roten noch größer, doch die Partie geht dennoch in die Overtime.

Nach einer vergebenen Überzahl mit Möglichkeiten für Gildon und Gazley verteidigt Bozen diszipliniert und gerät nur bei einem Vorstoß von From in Gefahr. Als alles bereits auf ein Penaltyschießen hindeutet, nimmt Gersich zwölf Sekunden vor der Sirene die Scheibe im Angriffsdrittel auf, zieht ab und überrascht Dahm – der Puck landet im Netz. Der Zusatzpunkt geht an Bozen.

EC KAC – HCB Südtirol Alperia 1 – 2 OT [0-0; 1-1; 0-0; 0-1]

Tore: 25:51 Mathias From (1-0); 38:03 Luca Frigo (1-1); 64:48 Shane Gersich (1-2)

Torschüsse: 23-42

Strafminuten: 12-8

Schiedsrichter: Nikolic M., Piragic / Bedynek, Zacherl

Zuschauer: 4.230