Schwächeanfall am Ifinger

Meran – Die Bergrettung Meran wurde am Sonntag zum Ifinger gerufen. Eine junge Frau war in Not geraten.

Eine Südtiroler Familie war am Vormittag dabei, den Klettersteig „Heini Holzer“ auf den Ifinger (2581 m) zu besteigen. Beim sogenannten „Edelweiß“ erlitt die 20 jährige Tochter einen Schwächeanfall und rutschte einige Meter ins Seil abwärts. Die anwesenden Eltern setzten daraufhin einen Notruf ab.

Die Landesnotfallzentrale alarmierte die Bergrettung Meran. Telefonisch wurde Kontakt mit den Eltern aufgenommen und parallel dazu eine Einheit losgeschickt, um zur Verunfallten hochzusteigen. Die Bergretter erreichten die Familie kurz nach 11.00 Uhr. Die junge Frau wurde nach einer Erstversorgung von den Bergrettern abgeseilt und gesichert bis zum Einstieg begleitet.

Die Bergretter überprüften nochmals den gesundheitlichen Zustand der jungen Südtirolerin. Diese stieg dann mit ihren Eltern nach Meran 2000 ab. Insgesamt hatte sie nochmal großes Glück gehabt und sich außer Abschürfungen und einigen Prellungen nichts schlimmeres zugezogen, so die Bergrettung Meran.

Der Einsatz dauerte ungefähr drei Stunden