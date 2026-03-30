Schwede soll Ehefrau über 120 Männern für Sex verkauft haben

Von: APA/AFP

In Schweden muss sich ein Mann vor Gericht verantworten, der mehr als 120 Männern Sex mit seiner Ehefrau verkauft haben soll. Die Staatsanwaltschaft erhob am Montag Anklage gegen den 62-Jährigen wegen schwerer Zuhälterei sowie wegen Vergewaltigung und Körperverletzung in mehreren Fällen. Der Mann war Ende Oktober im Norden Schwedens festgenommen worden, nachdem seine Frau ihn bei der Polizei angezeigt hatte.

Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft und streitet die Vorwürfe ab. Laut Anklageschrift hatte der Mann seine Frau über Jahre unter Druck gesetzt, “sexuelle Handlungen zu verrichten”, und sich daran finanziell bereichert. Er bot den Sex mit seiner Frau demnach im Internet an und vereinbarte und überwachte dann die Treffen mit Kunden. Seine Frau setzte er demnach mit Gewalt und Drohungen unter Druck: Er nutzte unter anderem aus, dass sie Angst vor ihm hatte und drogenabhängig war.

Straftaten von August 2022 bis Oktober 2025

Nach Angaben der Staatsanwältin Ida Annerstedt wurden in dem Fall bis Februar 120 Männer identifiziert, die im Verdacht stehen, sexuelle Dienstleistungen gekauft zu haben. Die Straftaten sollen sich zwischen dem 11. August 2022 und dem 21. Oktober 2025 ereignet haben. Zusätzlich zu der Anklage wegen schwerer Zuhälterei wurde der Mann auch wegen acht Vergewaltigungen angeklagt, darunter eine Vergewaltigung durch einen anderen Mann. Er wurde außerdem wegen versuchter Vergewaltigung in vier Fällen und Körperverletzung in vier Fällen angeklagt.

Die Anwältin der Frau, Silvia Ingolfsdottir, teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, ihre Mandantin habe “schwere und besonders schwere Straftaten” erlitten. “Sie hofft nun, Gerechtigkeit zu erlangen”, erklärte Ingolfsdottir. Wie der schwedische Rundfunksender Sender SVT berichtete, gehörte der Angeklagte früher der Rockergruppe Hells Angels an. Der Prozess wird demnach voraussichtlich am 13. April beginnen.