Schwelbrand und Personenrettung

Bozen – Die Bozner Berufsfeuerwehr hatte einen einsatzreichen Tag. Am Dienstag gegen 7.15 Uhr wurden die Wehrleute zu einem Brand in einen Holzverarbeitungsbetrieb in die Sigmundskroner Straße gerufen. Aus ungeklärter Ursache kam es im Sägemehl-Silo einer Hackschnitzelanalge zu einem Schwelbrand. Die Berufsfeuerwehr räumte den gesamten Inhalt des Silos aus und löschte anschließend im Freien die Glutnester ab.

Ein Ausbreiten des Feuers konnte dadurch verhindert werden. Es entstand geringer Sachschaden. Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr mit Löschzug auch die Stadtpolizei, die während des gesamten Einsatzes den Verkehr regelte. Der Einsatz konnte nach etwa zwei Stunden abgeschlossen werden.

Die Berufsfeuerwehr wurde zudem zur Unterstützung des Rettungsdienst angefordert. Eine Person stürzte bei einem Aufzugschacht in die Tiefe und verletzte sich leicht. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Person aus dem Schacht gerettet und in das Krankenhaus gebracht.