Schwerer Arbeitsunfall auf Brimi-Baustelle

Von: mk

Vahrn/Brixen – Bei einem schweren Arbeitsunfall auf dem Gelände des Milchhofs Brimi in Vahrn ist am Dienstagnachmittag ein 50-jähriger Bauarbeiter schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Großbaustelle zur Erweiterung des Produktionsbetriebs an der Brennerstraße.

Laut einer ersten Rekonstruktion der Carabinieri von Brixen befand sich der Mann auf einem Gerüst, als er gegen 16 30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache den Halt verlor und mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Der Notarzt des Krankenhauses Brixen sowie ein Rettungsteam des Weißen Kreuzes übernahmen die medizinische Erstversorgung des Schwerverletzten vor Ort. Unterstützt wurden sie von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Vahrn. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, zog sich der Mann zwar schwere Verletzungen zu, schwebt jedoch glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Brixner Krankenhaus eingeliefert.

Die Carabinieri haben unterdessen Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, um die genaue Ursache des Sturzes zu klären. Dabei wurden auch erste Zeugenaussagen von Kollegen des Verunglückten gesammelt.

Der Unfall ereignete sich in dem neuen, östlichen Bauabschnitt des Brimi-Areals. Dort entsteht derzeit im Zuge eines mehrphasigen Masterplans ein fünfstöckiges Gebäude, das künftig neue Produktionslinien, Büros, Labore und eine Besucherplattform beherbergen soll. Die Arbeiten werden so koordiniert, dass der laufende Betrieb des Milchhofs nicht beeinträchtigt wird.