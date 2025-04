Schwerer Brand zerstört drei Gebäude in Nordtirol

Von: fra

Nordtirol/Schönwies – Am späten Freitagabend kam es in Schönwies zu einem verheerenden Brand, dessen Löscharbeiten noch andauern. Der Großbrand brach kurz vor 23.00 Uhr aus, wobei zwei Wirtschaftsgebäude sowie ein Wohnhaus vollständig zerstört wurden, wie die Polizei Landeck berichtete. In einem der Wirtschaftsgebäude waren mehrere Tiere untergebracht. Es ist noch unklar, ob alle Tiere rechtzeitig gerettet werden konnten. Bei den Evakuierungsversuchen erlitten zwei Personen leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt, ebenso wie die Höhe des entstandenen Schadens.

Etwa 200 Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden Schönwies, Landeck, Zams, Grins, Stanz, Imst, Imsterberg, Zammerberg und Mils waren im Einsatz. Zudem waren mehrere Rettungsfahrzeuge sowie Polizeikräfte aus Landeck, Kappl und Ried im Oberinntal vor Ort. Ein Tatortbeamter des Oberlandes unterstützt mittlerweile die Ermittlungen zur Brandursache.