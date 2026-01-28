Schwerer Crash auf der Brennerautobahn

Von: luk

Neumarkt – Auf der Brennerautobahn A22 ist es am Mittwoch auf der Südspur bei Kilometer 118,5 im Bereich Neumarkt zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lastkraftwagen gekommen. Die Fahrzeuge verkeilten sich nach dem Zusammenstoß stark ineinander, wodurch die Südspur für die Dauer der Einsatz- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden musste. Der Rückstau erreichte zeitweise eine Länge von rund 18 Kilometern.

Die Fahrer der beteiligten Lkw konnten noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bozen von der Freiwilligen Feuerwehr San Michele all’Adige, der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt sowie der Berufsfeuerwehr Trient aus den Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden vom Roten Kreuz vor Ort medizinisch versorgt. Einer der drei Lkw-Fahrer zog sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu.

Ein Lastkraftwagen hatte Metallschrott in kleinen Stückgütern geladen, der sich über die gesamte Fahrbahn verteilte, ein weiterer transportierte Bauschutt. Zur Sicherung der Bergungsarbeiten wurde unter anderem der Treibstofftank eines Fahrzeugs fachgerecht demontiert. Die Berufsfeuerwehr Bozen unterstützte anschließend die laufenden Bergungsmaßnahmen.

Nach dem Abtransport der Fahrzeuge waren umfangreiche Reinigungsarbeiten erforderlich. Neben den Feuerwehren standen auch die Straßenpolizei sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.