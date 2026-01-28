Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerer Crash auf der Brennerautobahn
Südspur gesperrt - knapp 20 km Rückstau

Schwerer Crash auf der Brennerautobahn

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 15:15 Uhr
anlage1 (1)
bfbz
Schriftgröße

Von: luk

Neumarkt – Auf der Brennerautobahn A22 ist es am Mittwoch auf der Südspur bei Kilometer 118,5 im Bereich Neumarkt zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lastkraftwagen gekommen. Die Fahrzeuge verkeilten sich nach dem Zusammenstoß stark ineinander, wodurch die Südspur für die Dauer der Einsatz- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden musste. Der Rückstau erreichte zeitweise eine Länge von rund 18 Kilometern.

Die Fahrer der beteiligten Lkw konnten noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bozen von der Freiwilligen Feuerwehr San Michele all’Adige, der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt sowie der Berufsfeuerwehr Trient aus den Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden vom Roten Kreuz vor Ort medizinisch versorgt. Einer der drei Lkw-Fahrer zog sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu.

bfbz

Ein Lastkraftwagen hatte Metallschrott in kleinen Stückgütern geladen, der sich über die gesamte Fahrbahn verteilte, ein weiterer transportierte Bauschutt. Zur Sicherung der Bergungsarbeiten wurde unter anderem der Treibstofftank eines Fahrzeugs fachgerecht demontiert. Die Berufsfeuerwehr Bozen unterstützte anschließend die laufenden Bergungsmaßnahmen.

Nach dem Abtransport der Fahrzeuge waren umfangreiche Reinigungsarbeiten erforderlich. Neben den Feuerwehren standen auch die Straßenpolizei sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
66
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
52
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
49
Warum wir früher stärker wurden
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Kommentare
39
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Kommentare
34
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 