Landesstraße 88 zeitweise eingeschränkt

Schwerer Motorradunfall bei Proveis

Donnerstag, 07. August 2025 | 17:04 Uhr
Von: Ivd

Proveis – Ein Motorradfahrer ist gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 88 bei Kilometer elf in der Nähe von Proveis verunglückt. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

Zum Unfall kam es laut ersten Informationen gegen 13.26 Uhr. Der genaue Hergang ist noch unklar. Die Rettungskette wurde rasch aktiviert. Im Einsatz standen neben dem Rettungstransportwagen auch die Carabinieri sowie der Notarzthubschrauber Pelikan drei. Die Einsatzkräfte versorgten den Verletzten vor Ort und flogen ihn anschließend ins Krankenhaus von Bozen.

Weitere Details zur Unfallursache sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. Die Landesstraße war während des Einsatzes zeitweise nur eingeschränkt befahrbar.

Bezirk: Burggrafenamt

